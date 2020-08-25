طرابلس ومصراتة تحصدان غالبية إصابات «كورونا» خلال 24 ساعة

عامل صحي يعرض أنابيب تحتوي على عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، 20 يوليو 2020. (أ ف ب)

تصدرت طرابلس قائمة 19 منطقة توزعت عليها 272 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في الساعات الـ24 الأخيرة، حيث سجلت العاصمة وحدها 103 حالات بواقع 83 جديدة و20 مخالطة.



وجاءت مصراتة ثانية بتسجيلها 67 إصابة، بينها حالة واحدة جديدة والباقي لمخالطين، فيما احتلت زليتن المركز الثالث بواقع 31 إصابة بينها 12 جديدة و19 مخالطة، وسجلت سبها 15 حالة بينها 14 جديدة وحالة واحدة مخالطة، حسب بيان منشور على صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض بموقع «فيسبوك».

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وأحصى المركز الوطني 11 حالة جديدة في غريان، وحالة جديدة في بني وليد والخمس وزوارة وطبرق، وحالة مخالطة في بنت بيه، إضافة إلى 11 إصابة في الزاوية المركز موزعة بواقع أربع حالات جديدة وسبع لمخالطين، علاوة على ثلاث حالات جديدة في يفرن، وخمس في الجميل، وثماني في مزدة.



وسجل المركز حالتين جديدتين في جنزور ومثلهما في الشاطئ وكاباو، فيما أحصى أربع حالات جديدة في العوينية، إضافة إلى ثلاث حالات لمخالطين في النواحي الأربع.



وتوزعت حالات الشفاء الـ16 التي أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بواقع سبع حالات في طبرق وثلاث في زليتن ومثلها في مسلاتة، إضافة إلى حالتين في غريان وحالة وحيدة في صرمان. فيما تقاسمت صرمان وبني وليد وزليتن ومصراتة حصيلة أربع وفيات جراء فيروس «كورونا» خلال الساعات الـ24 الأخيرة.