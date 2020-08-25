صيانة 4 طرق داخل مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 أغسطس 2020, 08:48 صباحا
رصف أحد الطرق في مصراتة، 24 أغسطس 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلن المجلس البلدي مصراتة تنفيذ أربعة مشروعات صيانة للطرق داخل البلدية خلال الفترة الماضية.

وتضمنت الأعمال صيانة طريق بالفرع البلدي الزروق بالتعاون مع الأهالي، وطريق بمنطقة البيرة بالفرع البلدي شهداء الرميلة، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وشملت أيضًا صيانة طريق قرب جزيرة دوران الزباطي بالفرع البلدي الغيران، وطريقًا بمنطقة الملايطة بالفرع البلدي قصر أحمد، إضافة إلى ردم بعض الحُفر في الشوارع وسط المدينة.

يذكر أن أرقام الميزانية التقديرية لبلدية مصراتة في العام 2020 أظهرت أن إجمالي النفقات على المشروعات بالمدينة يبلغ مليونين و976.4 ألف دينار، منها مليون و930.5 ألف دينار، مخصصة كنفقات رصف وصيانة الطرق، وبنسبة 65% من إجمالي النفقات.

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