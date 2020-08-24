السراج: قد اضطر إلى اللجوء لقرار الطوارئ وتشكيل حكومة أزمة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 أغسطس 2020, 11:43 مساء
السراج خلال اجتماعه مع أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، 22 أغسطس 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق)

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، إنه قد يشكل حكومة أزمة لمعالجة «وضع المجلس الرئاسي الحالي»، الذي وصفه بأنه «يحول دون الوصول إلى تشكيل حكومة أو إجراء أي تعديل».

وأرجع السراج أزمة الرئاسي إلى «رغبة البعض منهم في مناصب معينة، وكذلك المحاصصة عائق أمام أي تعديل أو تشكيل حكومة فعالة قوية».

وشدد السراج، خلال كلمة وجهها إلى الليبيين، مساء الاثنين، أنه «قد أضطر كرئيس للمجلس باللجوء لقرار الطوارئ وتشكيل حكومة أزمة».

تعديل وزري بحكومة الوفاق الوطني
وأعلن السراج، نيته إجراء تعديل وزاري عاجل، خاصة في ما يتعلق بالوزارات الخدمية. وقال إنه «بموجب مسؤولياتي السياسية والوطنية سأتخذ بعض القرارات ومنها تعديل بعض الحقائب الوزارية»، مؤكدا أن اختيار الوزراء الجدد سيكون على أسس الكفاءة والقدرات وطهارة اليد.

وتابع السراج: «قد نلجأ إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لتنفيذ التعديلات الحكومة لتجاوز مشكلة المحاصصة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نادٍ إسباني يعلن تسريح لاعبيه
رياضة عالمية
العثور على «آثار تسمم» لدى المعارض الروسي أليكسي نافالني
دولى
نيمار يخرج بأول تعليق بعد البكاء
رياضة عالمية
«مكافحة الأمراض»: 572 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 11 حالة
ليبيا
سلسلة بشرية ضخمة في دول البلطيق تضامنا مع المتظاهرين في روسيا البيضاء
دولى
شركة تركية تعرض إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية وإمداد أخرى بالغاز الطبيعي
ليبيا
المسماري: مبادرة السراج كتبت في عاصمة أخرى وهي للتسويق الإعلامي
ليبيا
بن علي مستمر مع «كروتوني» 3 مواسم في الدوري الإيطالي
رياضة محلية
تفوق ليبي فى دولي الجامعات
رياضة محلية
حرائق كاليفورنيا تدفع عشرات الآلاف إلى الفرار من منازلهم (فيديو)
دولى
أرباح «وول ستريت» تغرّد خارج سرب الاقتصاد الحقيقي المتعثر بأزمة «كوفيد-19»
اقتصاد
مسؤول طبي في بنغازي يحذر من «كارثة» بسبب «تفشي كورونا»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تفشي فيروس «كورونا» .. ليبيا تشهد قفزة كبيرة في الإصابات خلال أغسطس