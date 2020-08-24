أحوال الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الجنوب والوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 أغسطس 2020, 11:49 صباحا
طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

لا تغير في حالة الطقس وتبقى الرطوبة عالية على المناطق الساحلية، وتكون درجات الحرارة مرتفعة نسبيا على مناطق الوسط والجنوب.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و41 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر اليوم على سرت، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 33 و35 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة بين 28 و32 درجة مئوية، وتصل إلى 36 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و41 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و39 درجة مئوية.

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