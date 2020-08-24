وفاة مصاب بـ«كورونا» في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الإثنين 24 أغسطس 2020, 09:17 صباحا
جانب من أعمال تعقيم في مدينة أجدابيا، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في مدينة أجدابيا وفاة أحد المصابين بقسم العزل بالمستشفى الميداني العسكري، الذي يتخذ من عيادة عقيلة بوشعلة مقرا لها، اليوم الإثنين، ليرتفع عدد الوفيات بالمدينة إلى 11 حالة.

وناشدت إدارة المستشفى الميداني العسكري في مدينة أجدابيا التي تتخذ مقر عيادة بوشعلة مقرا للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» جميع الأطباء تقديم يد المساعدة في مواجهة فيروس «كورونا» بالمدينة، حسب ما ذكره مكتب الإعلام باللجنة الطبية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضحت اللجنة أن المستشفى العسكري بحاجة ماسة إلى التخصصات الآتية: «باطنة، ومكافحة عدوى، وتمريض، وعناية، وفني تخدير، وفني مختبرات».

وأمس الأحد، أعلنت اللجنة تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة ليصل إجمالي الحالات الموجبة إلى 113 حالة.

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