«بركان الغضب» تبدأ عملية أمنية في الأصابعة ومزدة «للقبض على مطلوبين»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 أغسطس 2020, 05:05 مساء
صورة نشرتها «بركان الغضب» للعملية الأمنية في الأصابعة ومزدة. (صفحة العملية على فيسبوك)

أعلنت عملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة الوفاق أن القوة المشتركة المنبثقة من القوات التابعة للعملية بدأت فجر اليوم الأحد عملية أمنية واسعة في الأصابعة ومزدة وما حولها لـ«فرض الأمن والقبض على عدد من المطلوبين في المنطقة».

وأوضحت العملية أن القوة المشتركة قامت بنشر عناصرها في عدد من التمركزات وفق مرحلة أولى من خطة أمنية شاملة تهدف لـ«المجاهرة بالأمن في مناطق ظاهر الجبل»، حسب صفحة العملية على موقع فيسبوك.

وفي وقت سابق أصدر آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية اللواء أسامة جويلي، أوامر للقوة المشتركة التي تم تشكيلها من وحدات عسكرية تابعة للمناطق العسكرية الغربية وطرابلس والوسطى لتأمين مناطق ظاهر الجبل «بعد أن أكملت إخلاء عدد من المواقع المدنية من التشكيلات المسلحة في مناطق جنوب طرابلس».

صورة نشرتها «بركان الغضب» للعملية الأمنية في الأصابعة ومزدة. (صفحة العملية على فيسبوك)
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