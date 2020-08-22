مركز العزل بسبها يستأنف العمل ويستقبل حالتي «كورونا»

مسعف يغلق سيارة إسعاف لنقل حالة مصابة بـ«كورونا»، 16 أغسطس 2020. (مركز العزل الصحي البركولي - سبها)

أعلن مدير مركز العزل الصحي بسبها علي السعيدي، السبت، استئناف العمل بالمركز بعد توقف دام قرابة 24 ساعة، وعاود استقبال حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، حيث استقبل اليوم حالتين.

وقال السعيدي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إنه تم مد المركز بالأكسجين عن طريق مركز سبها الطبي، إلى جانب صيانة المولد الاحتياطي، وأن المركز اليوم السبت بعد استئناف العمل استقبل حالتين مصابتين بفيروس «كورونا».

وفي تصريح سابق إلى «بوابة الوسط»، أرجع السعيدي توقف العمل بالمركز إلى مشكلات فنية لوجستية، نتجت عن تذبذب الكهرباء، وأعطال أصابت المولد الخاص بصالة العناية بالمركز، إضافة إلى النقص الشديد في إمدادات الطاقة من وقود الديزل، وأسطوانات غاز الأكسجين، العامل الأساسي لعمل المركز.