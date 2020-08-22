18 إصابة جديدة و3 وفيات بـ«كورونا» في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 أغسطس 2020, 04:07 مساء
مركز العزل بالزاوية، 8 أبريل 2020. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، السبت، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» داخل البلدية خلال الساعات الـ24 الأخيرة، إضافة إلى ثلاث حالات وفاة وحالتي شفاء.

وقالت اللجنة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» إن المختبر المرجعي زليتن حلل عدد 68 مسحة أنفية للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتضح إيجابية 18 عينة بالبلدية إضافة إلى عينة موجبة من خارج البلدية، وتسجيل حالتي شفاء وثلاث حالات وفاة.

اقرأ أيضًا: 14 إصابة جديدة بـ«كورونا» في زليتن

وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» داخل نطاق زليتن إلى 685 حالة، بينها 582 حالة نشطة، و13 حالة وفاة، فيما تعافى 77 شخصًا من الفيروس الذي ظهر في ليبيا لأول مرة مارس الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إجلاء أكثر من 100 ألف شخص بولاية كاليفورنيا بسبب الحرائق (فيديو)
دولى
الإغلاق الموقت ونداءات التوعية أسلحة ليبية لمواجهة «كورونا»
ليبيا
استطلاع «بوابة الوسط»: ردود فعل متفاوتة محليا على إعلان وقف إطلاق النار
ليبيا
إشبيلية يتوج بالدوري الأوروبي للمرة السادسة بعد فوز مثير على الـ«إنتر»
رياضة عالمية
شيخ الأزهر يعلق على إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
امحمد شعيب: بلادنا تشهد صحوة في الاتجاه الصحيح
ليبيا
ماذا جاء في مبادرتي السراج وعقيلة صالح؟
ليبيا
السراج وعقيلة يعلنان وقف إطلاق النار واستئناف تصدير النفط والدعوة إلى انتخابات
ليبيا
السيسي: وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة هامة لتحقيق التسوية السياسية
ليبيا
البنك الدولي: فقر مدقع يتهدّد 100 مليون شخص إضافي بسبب «كورونا»
اقتصاد
بايدن يعد بإنهاء «زمن تملق الطغاة» إذا انتخب رئيسا
دولى
انقطاع المياه والظلام والقمامة.. أزمات تحاصر الليبيين في عز الصيف
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح لتجنب الإصابة بالسرطان