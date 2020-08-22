18 إصابة جديدة و3 وفيات بـ«كورونا» في زليتن

مركز العزل بالزاوية، 8 أبريل 2020. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، السبت، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» داخل البلدية خلال الساعات الـ24 الأخيرة، إضافة إلى ثلاث حالات وفاة وحالتي شفاء.

وقالت اللجنة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» إن المختبر المرجعي زليتن حلل عدد 68 مسحة أنفية للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتضح إيجابية 18 عينة بالبلدية إضافة إلى عينة موجبة من خارج البلدية، وتسجيل حالتي شفاء وثلاث حالات وفاة.

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وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» داخل نطاق زليتن إلى 685 حالة، بينها 582 حالة نشطة، و13 حالة وفاة، فيما تعافى 77 شخصًا من الفيروس الذي ظهر في ليبيا لأول مرة مارس الماضي.