شركة البريقة تستحدث 8 نقاط بيع لتوزيع أسطوانات الغاز.. تعرف إليها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 أغسطس 2020, 09:40 مساء
نقطة توزيع أسطوانات غاز. (شركة البريقة لتسويق النفط)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط استحداث ثماني نقاط توزيع وبيع مباشر للغاز بهدف تخفيف العبء ورفع المعاناة عن المواطن وإيجاد حلول بديلة، و«لقطع الطريق أمام تجار السوق السوداء واستغلالهم السلعة الضرورية للمواطن الذي يعاني إشكاليات الحياة الأخرى بشكل عام».

وقالت الشركة في بيان اليوم، إنها باشرت بدعم مراكز التوزيع التابعة لها بكميات إضافية من طلبيات غاز الطهي لضمان وصولها للمواطن، ولقطع الطريق أمام «ضعاف النفوس لخلق سوق موازية باحتكارهم البيع بأسعار مرتفعة».

وأوضحت الشركة أن نقاط البيع لتوزيع الغاز المباشر التابعة للشركة، والتي تم تفعيلها حديثا تشمل «ساحة رأس حسن، وساحة المدينة القديمة، وساحة جنزور وساحة السواني، وساحة أبوسليم، وساحة معيتيقة، وساحة السراج، وساحة عين زارة (ساحة كلية البنات سابقاً)».

وبحسب البيان، ستشرع الشركة قريبا باستحداث نقاط بيع مباشر جديدة لبيع مادة الديزل للمواطن، نظرا لزيادة الطلب عليه من قبل المواطن والتي سيعلن عنها قريبا في كل من طرابلس ومصراتة.

وأكدت الشركة أنها تعمل من أجل المواطن وليس لديها هدفها إلا سد حاجاته من المحروقات والغاز بكل يسر وبكل الإمكانات المتاحة، كما تعمل الشركة على حلحلة مختنقات غاز الطهي ومتابعة عدم التزام بعض موزعي الغاز بتوزيع كامل كمياتهم للمواطنين.

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