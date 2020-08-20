مصرع 3 أشخاص في حادث سير مروع بالطريق الساحلي بتاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 أغسطس 2020, 08:40 مساء
دخان متصاعد من سيارة متفحمة بالطريق الساحلي بتاورغاء بعد اصطدامها بسيارة أخرى، 14 أغسطس 2020. (مديرية أمن مصراتة)

أعلنت مديرية أمن مصراتة، اليوم الخميس، مصرع ثلاثة أشخاص جراء حادث سير مروع بالطريق الساحلي بمنطقة تاورغاء.

وقالت المديرية عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» إن وقائع الحادث تعود إلى 14 أغسطس عندما اصطدمت سيارة نوع « تويوتا بريفي» سماوية اللون وأخرى غير معروفة النوع جراء تفحمها بعد اشتعال النيران بها.

اقرأ أيضا وقوع حادث سير بالمدخل الغربي لمدينة مصراتة

وأشارت إلى تسبب الحادث في وفاة إبراهيم عمر الأقطع قائد السيارة الأولى المقيم في تاورغاء، وقائد السيارة الثانية مختار بن نايل أبوسيف المقيم في أبوقرين وزوجته حضرية أحمد محمد المقيمة في أبوقرين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قلق أوربي من «موجة جديدة» لكورونا المستجد
دولى
بايرن ميونخ يفوز على ليون بثلاثية.. ويضرب موعدًا مع سان جيرمان في نهائي دوري ...
رياضة عالمية
المسماري: قرار حفتر بشأن النفط اقتصر على تفريغ خزانات الموانئ
ليبيا
السعودية: لا تطبيع مع الإسرائيليين دون تحقيق السلام مع الفلسطينيين
عربى
«أجوكو» تبحث إمداد محطة كهرباء السرير بالغاز الطبيعي
ليبيا
العسكريون بعد استيلائهم على السلطة في مالي: نريد انتقالا سياسيا مدنيا وانتخابات
دولى
باريس سان جيرمان يتأهل لنهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه على حساب ...
رياضة عالمية
حرس الموانئ النفطية التابع للقيادة العامة يعلن «فتح الموانئ النفطية»
ليبيا
السودان يؤكد وجود «اتصالات» مع إسرائيل.. ويعتبر خطوة الإمارات «شجاعة»
عربى
برلماني إيطالي معارض: روسيا وتركيا تتقاسمان ليبيا.. والحكومة صامتة
ليبيا
«رويترز»: اعتقال رئيس مالي ورئيس الوزراء حسب أحد قادة التمرد
دولى
بموجب اتفاق تجاري جديد.. قلق فرنسي من سيطرة تركية كاملة على ميناء طرابلس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج بالخلايا الجذعية يمنح الأمل لمرضى السكري