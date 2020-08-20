مصرع 3 أشخاص في حادث سير مروع بالطريق الساحلي بتاورغاء

دخان متصاعد من سيارة متفحمة بالطريق الساحلي بتاورغاء بعد اصطدامها بسيارة أخرى، 14 أغسطس 2020. (مديرية أمن مصراتة)

أعلنت مديرية أمن مصراتة، اليوم الخميس، مصرع ثلاثة أشخاص جراء حادث سير مروع بالطريق الساحلي بمنطقة تاورغاء.



وقالت المديرية عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» إن وقائع الحادث تعود إلى 14 أغسطس عندما اصطدمت سيارة نوع « تويوتا بريفي» سماوية اللون وأخرى غير معروفة النوع جراء تفحمها بعد اشتعال النيران بها.

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وأشارت إلى تسبب الحادث في وفاة إبراهيم عمر الأقطع قائد السيارة الأولى المقيم في تاورغاء، وقائد السيارة الثانية مختار بن نايل أبوسيف المقيم في أبوقرين وزوجته حضرية أحمد محمد المقيمة في أبوقرين.