وقوع حادث سير بالمدخل الغربي لمدينة مصراتة

تهشم واجهة سيارة تحمل أسطوانات غاز جراء اصطدامها بأخرى بالمدخل الغربي لمدينة طرابلس، 22 يوليو 2020. (مديرية أمن مصراتة)

شهد المدخل الغربي لمدينة مصراتة بوابة الدافنية، الأربعاء، حادث سير بين شاحنتين تسبب في أضرار مادية فقط بإحدى السيارتين دون وقوع ضحايا.

ووقع الحادث عندما فقد سائق الشاحنة الأولى «م.أ» وهي من نوع «أفيكو» وكانت محملة بأسطوانات غاز، السيطرة على عجلة القيادة، بسبب عدم وجود فرامل ما تسبب في اصطدامه بالسيارة الثانية وهي من نوع «أفيكو» أيضا، حسب بيان منشور على صفحة مديرية أمن مصراتة بموقع «فيسبوك».

ولفت البيان إلى أن السيارة الثانية كانت في حالة استيقاف في بوابة الدافنية بالمدخل الغربي لمدينة مصراتة، مشيرًا إلى اتخاذ مديرية أمن مصراتة جميع الإجراءات القانونية بالخصوص.

تهشم واجهة سيارة تحمل اسطوانات غاز جراء اصدامها بأخرى بالمدخل الغربي لمدينة طرابلس، 22 يوليو 2020. (مديرية أمن مصراتة)

تهشم واجهة سيارة تحمل اسطوانات غاز جراء اصدامها بأخرى بالمدخل الغربي لمدينة طرابلس، 22 يوليو 2020. (مديرية أمن مصراتة)