تظاهرات لأنصار النظام السابق في بني وليد وسرت وغات

متظاهرون يرفعون صورة لسيف الإسلام القذافي وشقيقه في تظاهرة وسط بني وليد، الخميس، 20 أغسطس 2020. (الإنترنت)

شهدت مدن سرت وبني وليد وغات جنوب غرب ليبيا، اليوم الخميس، تظاهرات لعدد من أنصار النظام السابق للمطالبة بعودة سيف الإسلام القذافي.

ورفع المشاركون في التظاهرات صورا للعقيد معمر القذافي وأبنائه سيف الإسلام والمعتصم وخميس، إضافة إلى الأعلام الخضراء.

وجاب المشاركون في التظاهرات شوارع مدن سرت وبني وليد وغات وهم يهتفون بعبارات مؤيدة للنظام السابق.

وسبق ذلك دعوات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أنصار النظام السابق للخروج يوم 20 أغسطس للمطالبة بعودة سيف الإسلام القذافي.

عدد من أنصار النظام السابق يتظاهرون وسط بني وليد. الخميس 20 أغسطس 2020. (الإنترنت)

عدد من أنصار النظام السابق يتظاهرون في سرت الخميس 20 أغسطس 2020. (الإنترنت)

عدد من أنصار النظام السابق يتظاهرون في سرت الخميس 20 أغسطس 2020. (الإنترنت)

عدد من أنصار النظام السابق يتظاهرون وسط بني وليد الخميس 20 أغسطس 2020. (الإنترنت)

عدد من أنصار النظام السابق يتظاهرون وسط بني وليد الخميس 20 أغسطس 2020. (الإنترنت)