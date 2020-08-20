إعلان النتائج المبدئية لانتخاب المجلس البلدي غات

أحد المواطنين يدلي بصوته في انتخابات المجلس البلدي غات، 18 أغسطس 2020، (بوابة الوسط)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الخميس، النتائج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي غات التي جرت الثلاثاء الماضي، وبلغت نسبة المشاركة فيها 54%.

وأظهرت النتائج الأولية التي نشرتها اللجنة المركزية عبر صفحتها على «فيسبوك» حصول قائمة «التوافق» على أكثر عدد من الأصوات بواقع 1408، تلتها قائمة «العطاء» التي حصلت على 1365 صوتا، في الفئة العامة التي تنافست عليها القوائم.

أما في ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار فقد حصل صالح محمد حسني خواد على أكبر عدد من الأصوات بواقع 1177 صوتا، تلاه علي واوه كناسو تسامو الذي حصل على 1098 صوتا.

وعن فئة المرأة، حصلت المرشحة فاطمة محمد سيدي أحمد التارقي على 1590 صوتا، تلتها مريم أغالي عبدالله يبون التي حصلت على 1180 صوتا، وفق النتائج الأولية التي أعلنتها اللجنة المركزية.

وقالت اللجنة المركزية إن عدد المصوتين في انتخابات المجلس البلدي غات بلغ 6103 مصوتين بنسبة 54% من إجمالي عدد الناخبين المقدرين بنحو 11 ألفا 358 ناخبا في غات.

وتنافس في انتخابات المجلس البلدي غات ست قوائم انتخابية على الفئة العامة، وست مرشحات على مقعد المرأة، إضافة إلى تسعة مترشحين على مقعد ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار.

وحيَّت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عزم وتصميم مواطني غات على ممارسة حقوقهم الديمقراطية بالمشاركة في الانتخابات البلدية للمدينة، في أول انتخابات محلية تجرى في ليبيا خلال العام الحالي.