أحوال الطقس اليوم: استمرار ارتفاع درجات الحرارة على الوسط والجنوب

طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تظل درجات الحرارة معتدلة على المناطق الساحلية، مع رطوبة عالية، بينما تبقى الحرارة مرتفعة نسبيا على مناطق الدواخل ومناطق الوسط والجنوب.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و43 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رطوبة على المناطق الساحلية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و34 درجة مئوية على الساحل، وبين 33 و39 درجة مئوية على الدواخل ومناطق الجبل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية ومرتفعات الجبل الأخضر، وبين 34 و38 درجة مئوية على أجدابيا وجالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و43 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و41 درجة مئوية.