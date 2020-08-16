توزيع الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا.. طرابلس تستحوذ على النصيب الأكبر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 أغسطس 2020, 09:37 صباحا
مركز العزل بالزاوية، 8 أبريل 2020. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض إصابة 411 حالة جديدة بفيروس «كورونا المستجد، كان النصيب الأكبر منها في طرابلس بواقع 209 حالات، في الوقت الذي سُجلت فيه 6 حالات وفاة، وتماثل 46 مصابًا للشفاء من الفيروس.

وأوضح المركز أن الإصابات الجديدة في طرابلس توزعت بين 149 حالة جديدة، و60 مخالطًا، وذلك في النشرة اليومية حول الوضع الوبائي المحلي لفيروس «كورونا المستجد الصادرة في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، الخاصة بالوضع الوبائي حتى أمس السبت.

وفي الأصابعة، سجلت 3 حالات، وحالتان في غريان، ومثلهما في ترهونة، و13 في الزاوية الجنوب، وحالة في الجفارة، وثلاث في جادو، و10 في الخمس، وحالتان في الزواياوية المركز، و9 في نالوت، بينها ست حالات من جنسية أجنبية.

وجرى تسجيل أربع حالات في الحوامد، وحالة في الماية، وخمس في صبراتة، وحالة في باطن الجبل، و26 في جنزور، وحالتين في سواني بني آدم، و33 في زليتن، وحالة في الجفرة، وحالتين في طبرق، و4 في البيضاء، وحالتين في الأبرق وأربع في سبها، وثماني في الشاطئ، و63 في مصراتة.

وسجل المركز 46 حالة شفاء، بواقع حالتين في كل من صرمان وسبها وزليتن، وست في الزنتان وأربع في ترهونة، ومثلها في الزاوية، و13 في غريان، ومثلها في طبرق.

وفيما يخص الوفيات، فقد سجل المركز ست حالات جديدة، اثنتين في سبها ومثلهما في ترهونة، وحالة واحدة في كل من باطن الجبل ومصراتة.

ووصل إجمالي الإصابات إلى 7738 حالة، لا يزال 6699 منها نشطًا، فيما بلغ عدد المتعافين 894 شخصًا، والوفيات 145 حالة.

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