بالصور.. وقفة احتجاجية في سبها ترفض التدخل الأجنبي بليبيا

وقفة احتجاجية في سبها, 15 أغسطس 2020. (بوابة الوسط)

أعلن عدد من المحتجين، اليوم السبت، في مدينة سبها خلال وقفة احتجاجية تحت شعار «حراك 15 أغسطس» أمام مسرح سبها الشعبي عدم رضاهم عن التدخل الأجنبي في ليبيا، مطالبين البعثة الأممية بتحمل مسؤولياتها تجاه المواطن الليبي.

وطالب المحتجون، في بيان، بضرورة الاستفتاء على الدستور في أسرع وقت، وحل كافة الأجسام السياسية من مجلسي النواب والدولة والحكومات المنبثقة عنهما، وكذلك الوقف التام لإطلاق النار وحقن دماء الليبين.

تظاهرة في سبها ضد تدني الخدمات والتهميش

وأكد الببان ضرورة تشكيل حكومة وطنية للعمل على اعتماد الدستور والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية ومجالس بلدية، والرفض التام لفكرة الأقاليم، وكذلك تفعيل القضاء ومحاربة الفساد والجريمة.

و خرجت مجموعة من الشباب في تظاهرة جابت شوارع المدينة، سميت بـ«ثورة الفقراء» ورفعوا شعارات ضد الفساد وعدم وجود الكهرباء.

وقفة احتجاجية في سبها, 15 أغسطس 2020. (بوابة الوسط)