تظاهرة في سبها ضد تدني الخدمات والتهميش

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 أغسطس 2020, 08:40 مساء
مواطنون من سبها يتظاهرون ضد تدني الخدمات والتهميش، 15 أغسطس 2020. (الإنترنت)

تظاهر عدد من شباب مدينة سبها، مساء اليوم السبت، ضد ما وصفوه بـ«تدني الخدمات بالمدينة وتهميش الحكومات».

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو يظهر عشرات المواطنين يتظاهرون في سبها، مرددين شعارات «ليبيا وحدة وطنية لا شرقية ولا غربية»، و«الشعب يريد إسقاط النظام»، و«يا تجار يا تجار نزل نزل في الأسعار».

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يشار إلى تظاهر عدد من المواطنين في ميدان الجزائر بالعاصمة طرابلس في 7 أغسطس، ضد حكومة الوفاق بسبب ما وصفوه بـ«تردي المعيشة».

مواطنون من سبها يتظاهرون ضد تدني الخدمات والتهميش، 15 أغسطس 2020. (الإنترنت)
مواطنون من سبها يتظاهرون ضد تدني الخدمات والتهميش، 15 أغسطس 2020. (الإنترنت)
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