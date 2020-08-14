حملة لـ«الرقابة على الأغذية» على محال اللحوم في طرابلس

حملة لـ«الرقابة على الأغذية» على محال اللحوم في طرابلس، 14 أغسطس 2020. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الجمعة، عن حملة لمفتشيه استهدفت محال ذبح وبيع وتداول اللحوم داخل نطاق بلدية طرابلس بمنطقة غوط الشعال، رصدوا خلالها بعض المخالفات.

وقال المركز في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن مفتشيه رصدوا ثلاث مخالفات بمحل «تونة» لبيع اللحوم، شملت «عدم وجود شهادات صحية سارية المفعول، وسوء النظافة العامة، ووجود لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك».

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كما رصد مفتشو المركز ثلاث مخالفات في سلخانة «حمودة» للدواجن تشمل «عدم وجود شهادات صحية سارية المفعول، وسوء النظافة العامة، ووجود دواجن فاسدة نتيجة سوء الحفظ». وأشار المركز إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات الضبطية.

حملة لـ«الرقابة على الأغذية» على محال اللحوم في طرابلس، 14 أغسطس 2020. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

حملة لـ«الرقابة على الأغذية» على محال اللحوم في طرابلس، 14 أغسطس 2020. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)