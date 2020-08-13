تفجير أكثر من 50 طن مخلفات حربية بوادي الهيرة

أثناء تفجير مخلفات الحرب بوادي الهيرة. (هيئة السلامة الوطنية فرع طرابلس)

أعلنت هيئة السلامة الوطنية فرع طرابلس، اليوم الخميس، تفجير أكثر من 50 طنا من مخلفات الحرب من ألغام وقذائف وصواريخ وغيرها بوادي الهيرة، مشيرة إلى أن هذه المخلفات جمعتها فرق تابعة للهيئة من عدة مناطق جنوب طرابلس.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المناطق هي: عين زارة الخلة، وادي الربيع، وصلاح الدين، والسدرة، طريق المطار، سبيعة، الطويشة، سوق الخميس.

وأضافت أن المخلفات جرى تفجيرها بوادي الهيرة بإمرة رئيس إدارة المفرقعات وإزالة الألغام ومخلفات الحروب لهيئة السلامة الوطنية، العقيد علي القاضي، ترافقهم فرقة الإسعاف لقسم طرابلس.