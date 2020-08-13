ميناء بنغازي: الوقود متوافر في مستودع رأس المنقار

حاويات في ميناء بنغازي، 28 يوليو 2020، (صفحة الميناء على فيسبوك)

قالت إدارة ميناء بنغازي البحري إن الخزانات الخاصة بشركة البريقة لتسويق النفط في مستودع رأس المنقار «مليئة بالوقود (مادة البنزين)، ولا نقص فيها»، موضحة أن ناقلة نفطية أفرغت حمولتها وهي نحو 25 ألف طن وقود في الميناء أمس الأربعاء.

كما دخل الميناء أمس ناقلة غاز الطهي، وستنتهي من التفريغ اليوم أيضا، ووصلت ناقلة وقود أيضا ستفرغ حمولتها في خزانات مستودع رأس المنقار، حسب بيان الإدارة على صفحة الميناء في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وطمأنت المواطنين أن «جميع أنواع المحروقات متوافرة»، متقدمة بالشكر إلى العاملين في شركة البريقة، وقسم الخدمات البحرية والمرشدين البحريين.

إلا أن هذه التطمينات تتناقض مع بيان الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الموقتة الصادر أمس، الذي أعلنت فيه وقف تزويد محطات الإنتاج بالمنطقة الشرقية بالوقود الخفيف «الديزل» بسبب نفاد مخزون الوقود بمستودع رأس المنقار.