دورية من مركز شرطة رأس اجدير تحبط تهريب 441 هاتفا محمولا إلى تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 أغسطس 2020, 09:53 مساء
الهواتف المحمولة التي جرى ضبطها قبل تهريبها إلى تونس. (المكتب الإعلامي لمديرية أمن منفذ رأس اجدير)

تمكنت إحدى الدوريات التابعة لمركز شرطة رأس اجدير من إحباط محاولة تهريب 441 هاتفا محمولا مختلف الأنواع إلى تونس، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي لمديرية أمن منفذ رأس اجدير، اليوم الأربعاء.

وقال المكتب الإعلامي للمديرية عبر صفحته على «فيسبوك» إن الهواتف المحمولة كانت على متن مركبة آلية نوع «شيفورليت» تحمل البضاعة في طريقها إلى تونس وبطريقة غير شرعية، مشيرا إلى أن السيارة جرى توقيفها «بعد ورود معلومات تشير إلى وجود البعض من الذين يستغلون الظروف التي تمر بها البلاد لممارسة أعمال من شأنها الإضرار بأمن الوطن والمواطن واقتصاد الدولة».

وأوضح أن محاولة التهريب وقعت في الحدود الإدارية لمنفذ رأس اجدير، مؤكدا «ضبط المتهم (ح. ز.ا) متلبسا أثناء محاولته القيام بعملية التهريب وبحوزته بندقية صيد، وخضع بعد القبض عليه للاستجواب، وتم إحالته إلى النيابة العامة».

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