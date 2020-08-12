مؤسسة الموارد المائية تناقش مشاكل شبكة المياه ببلدية أوجلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 أغسطس 2020, 04:45 مساء
اجتماع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الموقتة مع مسؤولي بلدية أوجلة. (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

بحثت المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الموقتة المشاكل والعراقيل التي تعانيها شبكة المياه في البلدية، كما ناقشت خلال اجتماع ببلدية أوجلة، اليوم الأربعاء، المشاريع التي تنفذها مؤسسة الموارد المائية في المنطقة.

وضم الاجتماع وفدا رفيع المستوى من المؤسسة، برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس عوض الدرسي، ومدير إدارة المشروعات المهندس فتحي عبدالله عبدالهادي، ومدير مكتب رئيس مجلس الإدارة، المهندس إسماعيل إبراهيم، ومدير مكتب العقود بالمؤسسة، المهندس أيمن بلها، حسب صفحة المؤسسة على فيسبوك».

وحضر الاجتماع من بلدية أوجلة رئيس المجلس التسييري للبلدية، السنوسي عثمان الفضيل، ورئيس مركز خدمات أوجلة، السنوسي أحمودة، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية، فخري جارالله، والمهندس بجهاز الإسكان والمرافق، حسين أسحيم، وعدد من أعيان وحكماء البلدية.

وأضافت المؤسسة أن المجلس التسييري لبلدية أوجلة تعهد باستكمال خط المياه المغذي بحي «المشروع» وربطه بخط النهر الصناعي وحل إشكالية نقص المياه بالحي.

وأشارت إلى أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على حل بعض المختنقات وتنفيذ المشروعات التي صدر قرار بالإذن في التعاقد عليها من قبل مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة.

وقال رئيس المجلس التسييري لبلدية أوجلة، السنوسي عثمان الفضيل، إن البلدية ستتواصل وتتعاون مع الشركة العامة للمياه في أوجلة ومؤسسة الموارد المائية، لتذليل الصعاب والعراقيل ومتابعة وتنفيذ البنود التي جرى الاتفاق عليها.

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