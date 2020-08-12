انتخاب المجلس البلدي القطرون 31 أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 أغسطس 2020, 03:03 مساء
شعار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عقد الاقتراع لانتخاب المجلس البلدي القطرون يوم الإثنين الموافق 31 أغسطس الجاري.

وأشارت إلى أن موعد انتهاء الحملات الانتخابية في البلدية سيكون يوم السبت 29 أغسطس، في حين يكون يوم الأحد الذي يليه هو يوم الصمت الانتخابي، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وتعتبر القطرون البوابة الجنوبية لليبيا، إذ تعد آخر المدن في الجنوب، في اتجاه النيجر.

وفي سياق آخر،اختتمت اللجنة البرنامج التدريبي لموظفي مراكز الاقتراع في بلدية غات، أمس الثلاثاء، حيث شمل التدريب كل من المراكز الانتخابية العشرة في البلدية.

وشددت اللجنة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتي يجب اتخاذها في يوم الاقتراع.

كما تضمن البرنامج التدريبي محاكاة لعملية التصويت، بشكل كامل من دخول الناخبين والعد والفرز، إلى إيصال صناديق الاقتراع إلى مقر اللجنة الفرعية.

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