لجنة مكافحة «كورونا» بمصراتة تعلن تسجيل 12 إصابة جديدة و4 وفيات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 أغسطس 2020, 01:44 صباحا
مختبر للكشف عن عينات الاشتباه بفيروس «كورونا» في مصراتة. (الإنترنت)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة السريعة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة عن 12 إصابة جديدة داخل المدينة إلى جانب 4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة في إيجازها اليومي عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» إن مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام رقم «1» استقبل حالة جديدة إضافة إلى تسجيل حالة وفاة صباح، الثلاثاء، ما يرفع إجمالي الإصابات داخل مركز العزل رقم «1» إلى ست حالات بينها حالتين موجودتين بالقسم وأربع بالعناية.

كما استقبل مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام رقم «2» أربع حالات جديدة ليرتفع إجمالي المصابين بـ«كورونا» داخل مركز العزل رقم «2» إلى 23 بينهم 19 حالة موجودة بالقسم وأربع في العناية.

علاوة على استقبال مركز العزل والإيواء التابع لمركز مصراتة الطبي سبع حالات جديدة، وتسجيل ثلاث حالات وفاة، وخروج مثلهم بصحة جيدة، ليصبح إجمالي الحالات المصابة داخل المركز 14 حالة منها أربع بالعناية المركزة تجت جهاز التنفس الصناعي في وضع صحي غير مستقر.

وأشارت اللجنة إلى سحب 397 مسحة أنفية بلعومية منها 293 من داخل مقر فريق الرصد والتقصي و104 من خارج المقر، وإحالتها للمختبر المرجعي لصحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع مصراتة.

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