مدير أمن أجدابيا يطالب أصحاب الأنشطة التجارية بتركيب كاميرات مراقبة خلال أسبوعين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 أغسطس 2020, 09:50 مساء
اجتماع مدير أمن أجدابيا مع أصحاب الأنشطة التجارية بالمدينة. الثلاثاء 11 أغسطس 2020. (مديرية أمن أجدابيا)

طالب مدير أمن أجدابيا، العقيد ونيس أحمد الشكري، أصحاب المحال التجارية والأسواق في المدينة بضرورة تركيب كاميرات مراقبة داخل وخارج الأسواق والمحلات في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ اليوم الثلاثاء 11 أغسطس، مؤكدا أن من سيتخلف عن تركيب كاميرات المراقبة سيتعرض للمساءلة، بحسب ما نشرته مديرية أمن أجدابيا على «فيسبوك».

وجاءت مطالبة مدير الأمن خلال اجتماع عقده اليوم مع أصحاب الأنشطة التجارية والأسواق في المدينة لمناقشة بعض الأمور التي تصب في المصلحة العامة، وأهمها الإجراءات الاحترازية والوقاية من توفير قفازات وكمامة للزبائن والتعقيم بشكل دوري.

وقالت مديرية أمن أجدابيا، إن العقيد أحمد ونيس الشكري، شرح لأصحاب الأنشطة التجارية خطورة الموقف وعدم الاستهتار بالوباء، وشدد قبل فتح باب الحوار معهم على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة بالشكل الصحيح ووضع مسافات آمنة، وأكد أن التغلب على الوباء سيكون بتكاتف الجهود ووعي المواطن.

وأضافت المديرية أن أصحاب الأنشطة التجارية رحبوا بالمقترحات المقدمة من العقيد الشكري بشأن تركيب كاميرات المراقبة والإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء «كورونا»، مؤكدين أنهم على استعداد تام لتوفير كل ما طلب منهم وأنهم يشدون على يد مديرية الأمن في مكافحة هذا الوباء.

وأشارت المديرية إلى أن الاجتماع حضره رئيس المجلس التسييري السابق للبلدية، حافظ جبريل، واقترح على أصحاب الأنشطة التجارية أن يقوموا بتنظيف شارع طرابلس عن طريق الشركات الخاصة، لأنهم جزء من المجتمع ومسؤولون عن بعض المخلفات بالشارع.

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