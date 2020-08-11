برنامج تدريب تعاوني بين مفوضية الانتخابات ولجنة الانتخابات البلدية بشأن ذوي الإعاقة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الثلاثاء 11 أغسطس 2020, 08:27 مساء
إحدى جلسات البرنامج التدريبي. (المفوضية الوطنية العليا للانتخابات)

اختُتم اليوم الثلاثاء، برنامج تدريب تعاوني جرى تنظيمه عبر الإنترنت من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استهدف أعضاء من اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية ومنظمات معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، حول إتاحة الوصول لمراكز الاقتراع للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن برنامج التدريب نظمته وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة قسم التدريب بالمفوضية، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES Libya).

وأوضحت أن البرنامج التدريبي، الذي استمر على مدى يومين، يهدف إلى تبادل الخبرات في المجال الانتخابي مع موظفي اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، وموافاتهم بالآليات الخاصة بالتدقيق على المراكز المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ وذلك لإتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في الانتخابات المحلية المرتقبة.

وأعربت مسؤولة وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ماجدة الكاتب، عن تقديرها للتعاون الذي أبدته اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي استهدف في يومه الأول مدربيْن من بلدية غات، وفي يوم الثاني مدربين من بلديات ككلة والشرقية وتراغن.

وأضافت الكاتب أن اللجنة المركزية لانتخابات البلدية «ليس لديها جسم في الهيكل الإداري يعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، فجاءت هذه البادرة كدعم من المفوضية لانتخابات المجالس البلدية، للمساهمة في تزويد اللجنة بالإرشادات التوجيهية حول سهولة الوصول لمحطات الاقتراع وبناء منظومة شاملة بالمراكز المتاحة والمهيأة وفق المعايير الدولية».

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