مدير أمن الزنتان يطالب «داخلية الوفاق» بتوفير إمكانات وتجهيزات أمنية للمديرية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 أغسطس 2020, 07:41 مساء
لقاء باشاغا مع مدير أمن الزنتان, الثلاثاء 11 أغسطس 2020. (وزارة الداخلية)

طالب مدير أمن الزنتان، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بتوفير الإمكانات والتجهيزات الأمنية التي تساعد رجل الأمن في بسط الأمان داخل المدينة، وفق ما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال لقاء المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، مع مدير أمن الزنتان بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، بحضور عضو مجلس النواب عن مدينة الزنتان.

وقالت وزارة الداخلية إن لقاء باشاغا ومدير أمن الزنتان تركز على مناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه بلدية الزنتان خصوصا الأمنية منها.

وأضافت أن مدير أمن الزنتان استعرض مع باشاغا عددا من المواضيع التي تهم منتسبي المديرية، من حيث التسويات والترتيبات الخاصة بهم، بالإضافة إلى عدد من المسائل الأمنية الأخرى.

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