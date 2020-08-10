تسجيل حالة وفاة وشفاء 6 مصابين من «كورونا» بمستشفى الهواري في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 أغسطس 2020, 06:41 مساء
مستشفى الهواري بمدينة بنغازي. (صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلن مستشفى الهواري العام في مدينة بنغازي، اليوم الإثنين، تسجيل حالة وفاة جراء فيروس «كورونا المستجد»، وشفاء 6 حالات أخرى من الإصابة، بحسب ما نشره المستشفى عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري، هاني العريبي، إن حالة الوفاة هي الثالثة المسجلة داخل المستشفى، وهي لامرأة تبلغ من العمر 74 عامًا من منطقة قمينس كانت مصابة بالفيروس وتخضع للعلاج بغرفة العناية الفائقة.

وأضاف العريبي أن حالات الشفاء من بينها رجلان وثلاث سيدات من مدينة بنغازي، وسيدة من مدينة طبرق، مؤكدًا تلقيهم الخدمات الطبية والاحترازية طيلة تواجدهم بالمستشفى من الفترة الماضية.

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