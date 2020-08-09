تشكيل لجنة طبية استشارية لفريق الأزمات والطوارئ في بلدية أبو سليم

شعار بلدية أبو سليم. (صفحة البلدية على فيسبوك)

قرر عميد بلدية أبوسليم، رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بالمجلس البلدي، عبد الرحمن عون الحامدي، تشكيل لجنة طبية استشارية لفريق الأزمات والطوارئ.

وتضم اللجنة وفق بيان للبلدية اليوم، كلًّا من استشاري أمراض الباطنة محمد الشاذلي الراجحي، رئيسًا، وفي عضويتها كلًّا من استشاري أمراض صدرية عبد القادر الهادي ميحاض، ومستشار صيدلية وإمداد طبي نور الدين عبد السلام عربي، واستشاري طب وجراحة الفم والأسنان محمد التواتي بالحاج، وأخصائية مكافحة العدوى فاطمة سعيد البكوش، وأخصائي مكافحة عدوى محمد مفتاح دربوك، وطبيبة أمراض تنفسية، غادة عاشور محمد.

وبحسب البيان، تتولى اللجنة متابعة الوضع الوبائي لفيروس «كورونا المستجد»، من خلال التنسيق مع غرفة العمليات الصحية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض وفرق الرصد وإحالة الموقف الوبائي ومدى انتشاره داخل البلدية.

وتتولى اللجنة إحالة التوصيات والمقترحات لفريق الأزمات والطوارئ بشأن التدابير الاحترازية والوقائية، وذلك فوق توصيات المركز الوطني ووزارة الصحة واللجنة العلمية الاستشارية.

كما تتولى اللجنة التنسيق مع رئيس غرفة عليات الطوارئ وغرفة عمليات الصحة لوضع الخطط لأية حالات طوارئ وفق تطور الوضع الوبائي، فيما يتم إقرار كافة توصيات اللجنة واعتماد محاضرها بأغلبية أعضائها، على أن يتم دعم هذه التوصيات بالمصادر العلمية والبحوث الصادرة عن المركز لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية في مجال مكافحة الأوبئة.