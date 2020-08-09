تشكيل لجنة طبية استشارية لفريق الأزمات والطوارئ في بلدية أبو سليم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 أغسطس 2020, 04:51 مساء
شعار بلدية أبو سليم. (صفحة البلدية على فيسبوك)

قرر عميد بلدية أبوسليم، رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بالمجلس البلدي، عبد الرحمن عون الحامدي، تشكيل لجنة طبية استشارية لفريق الأزمات والطوارئ.

وتضم اللجنة وفق بيان للبلدية اليوم، كلًّا من استشاري أمراض الباطنة محمد الشاذلي الراجحي، رئيسًا، وفي عضويتها كلًّا من استشاري أمراض صدرية عبد القادر الهادي ميحاض، ومستشار صيدلية وإمداد طبي نور الدين عبد السلام عربي، واستشاري طب وجراحة الفم والأسنان محمد التواتي بالحاج، وأخصائية مكافحة العدوى فاطمة سعيد البكوش، وأخصائي مكافحة عدوى محمد مفتاح دربوك، وطبيبة أمراض تنفسية، غادة عاشور محمد.

وبحسب البيان، تتولى اللجنة متابعة الوضع الوبائي لفيروس «كورونا المستجد»، من خلال التنسيق مع غرفة العمليات الصحية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض وفرق الرصد وإحالة الموقف الوبائي ومدى انتشاره داخل البلدية.

وتتولى اللجنة إحالة التوصيات والمقترحات لفريق الأزمات والطوارئ بشأن التدابير الاحترازية والوقائية، وذلك فوق توصيات المركز الوطني ووزارة الصحة واللجنة العلمية الاستشارية.

كما تتولى اللجنة التنسيق مع رئيس غرفة عليات الطوارئ وغرفة عمليات الصحة لوضع الخطط لأية حالات طوارئ وفق تطور الوضع الوبائي، فيما يتم إقرار كافة توصيات اللجنة واعتماد محاضرها بأغلبية أعضائها، على أن يتم دعم هذه التوصيات بالمصادر العلمية والبحوث الصادرة عن المركز لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية في مجال مكافحة الأوبئة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترقب في برشلونة لإصابة ميسي
رياضة محلية
وزيرة الإعلام تستقيل من الحكومة اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت
عربى
انفجار مرفأ بيروت أحدث حفرة بعمق 43 مترا
دولى
أربيش لـ«بوابة الوسط»: تركت منتخب ليبيا في التصنيف الـ36 دولياً
رياضة محلية
سباعية بايرن في تشيلسي تؤهله للقاء برشلونة بدوري الأبطال
رياضة عالمية
السراج يتفق مع الأجهزة الرقابية والمحاسبية على تفعيل إقرارات الذمة المالية ...
ليبيا
بالفيديو: متظاهرون ينصبون المشانق في ساحة الشهداء ببيروت
عربى
إحصائية لوزارة العمل: خريجو الجامعات الأعلى بين الباحثين عن عمل.. والإناث ضعف ...
ليبيا
تصريح الفخر لغوارديولا عقب إقصاء ريال مدريد
رياضة عالمية
عدد قياسي من النساء المرشحات لانتخابات مجلس النواب الأميركي
دولى
القبض على سجين فر قبل 46 عاما
منوعات
قوة حماية طرابلس تتهم «الإخوان» بـ«تشويه القادة وإنهاك الدولة»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: كمية فيروس «كورونا» عالية لدى الأطفال دون الخامسة