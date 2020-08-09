75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصراتة و3 وفيات

مركز العزل الصحي بمقر مركز علاج الأورام في مصراتة. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

أكدت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ببلدية مصراتة تسجيل 75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل البلدية، أمس السبت، إضافة إلى ثلاث وفيات، وذلك نقلا عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.



وأوضحت اللجنة في بيان، الأحد، أن الإصابات الجديدة بلغت خمس حالات جديدة و70 مخالطا، فيما تماثل للشفاء 14 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 26 حالة نتيجة الإصابة بالفيروس.



وأشارت إلى أن فريق الرصد باللجنة سحب 407 مسحات أنفية بلعومية للتأكد من الإصابة بالمرض، وأحالها إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في مصراتة.



وبلغ عدد الحالات المصابة في مركز العزل بالمعهد القومي للأورام، رقم «1» 7 حالات، وفي مركز العزل بالمعهد رقم «2» إلى 11 حالة، بينما وصل عدد الحالات في مركز العزل والإيواء التابع لمركز مصراتة الطبي إلى 8 حالات، منها خمس بالعناية.