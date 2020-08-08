غدا.. مصرف الوحدة يعود لاستقبال زبائبه ويقلص ساعات العمل

مصرف الوحدة، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلن مصرف الوحدة، الفرع الإسلامي، أنه سيشرع بفتح أبوابه أمام زبائنه من الغد.

وأضاف المصرف، في بيان مقتضب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مواعيد العمل ستتقلص لتكون من الساعة 8:30 صباحًا وحتى 1:30 ظهرًا.

وفي يوليو الماضي، بحثت إدارة مصرف الوحدة بطبرق مع المجلس التسييري للبلدية وعضو مجلس النواب عن طبرق صالح هاشم، إمكانية فتح نظام المرابحة الإسلامية في كافة الجوانب.

وعقدت إدارة مصرف الوحدة، اجتماعًا بحضور عميد البلدية فرج بوالخطابية، وبحضور عضو مجلس النواب عن طبرق صالح هاشم وعدد من مديري القطاعات بالبلدية، وعدد من رؤساء الأقسام، إذ تمت مناقشة فتح نظام المرابحة الإسلامية خلال الأيام المقبلة، التي تفتح المجال للشباب المقدم على الزواج.