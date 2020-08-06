اجتماع تنسيقي في طرابلس لمناقشة المبادرة الإيطالية الخاصة بالتنمية الزراعية في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 أغسطس 2020, 04:39 مساء
اجتماع مسؤولي وزارتي الحكم المحلي والزراعة مع السفارة الإيطالية. (وزارة الحكم المحلي)

عقد اجتماع تنسيقي في العاصمة طرابلس، صباح اليوم الخميس، بين وزارة الحكم المحلي ووزارة الزراعة والسفارة الإيطالية لدى ليبيا، لمناقشة المبادرة الإيطالية الخاصة بالتنمية الزراعية في مناطق الجنوب، وفق ما نشرته وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك».

وترأس الاجتماع المفوض بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق الوطني، ميلاد الطاهر.

وقالت وزارة الحكم المحلي إن الاجتماع ناقش ما جاء بالمبادرة الإيطالية التي تهدف إلى دعم المشاريع الزراعية في مناطق الجنوب، والتي يشرف عليها معهد البحر الأبيض المتوسط للعلوم الزراعية (CIHEAM).

وأوضحت الوزارة أن المبادرة الإيطالية بخصوص التنمية الزراعية تأتي ضمن سلسلة من البرامج والمشاريع في إطار التعاون بين ليبيا وإيطاليا.

وشارك في الاجتماع من الجانب الليبي كل من المستشارة بالمجلس الرئاسي سعاد الوحيدي، ووكيل وزارة الزراعة فتحي الصديق بيرام، ومدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الزراعة عبدالحكيم الدغيس، ومستشار وزير الحكم المحلي عبدالمجيد أبوغرارة، ومدير مكتب وزير الحكم المحلي المهندس حسين امحمد صالح، ومسؤول الملف الإيطالي بوزارة الحكم المحلي عادل الصيد.

وحضر الاجتماع من الجانب الإيطالي كل من السفير جوزيبي بوتشينو غريمالي، ومستشار السفارة نيكولو باتروني، والدكتور البيرتو دراغوتا خبير بمعهد المتوسط للعلوم الزراعية.

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