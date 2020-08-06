المشير حفتر يجتمع مع ضباط غرف العمليات وأمراء المناطق العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 أغسطس 2020, 01:23 مساء
المشير خليفة حفتر خلال زيارته كتيبة طارق بن زياد، 1 أغسطس 2020، (القيادة العامة)

اجتمع القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، مع ضباط غرف العمليات وعدد من القيادات وأمراء المناطق العسكرية في مدينة بنغازي.

وتناول الاجتماع آخر التطورات العسكرية، للوقوف على جاهزية كل وحدات قوات القيادة العامة، حسب بيان شعبة الإعلام الحربي على حسابها بموقع التواصل «تويتر»، اليوم الخميس.

وفي الأول من أغسطس الجاري، أجرى حفتر، زيارة إلى «كتيبة طارق بن زياد المقاتلة» ضمن زياراته كل وحدات القوات المسلحة للوقوف على جاهزيتها، حسب بيان للقيادة العامة.

وأضافت أن القائد العام «حيا أبناءه من ضباط وضباط صف جنود الكتيبة على روحهم المعنوية العالية، واستعدادهم وجاهزيتهم التامة لتنفيذ أية أوامر تصدر إليهم لتحرير الأرض والعرض».

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