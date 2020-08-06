وكيل داخلية «الوفاق» يبحث مع وفد مالطي التعاون في ملف الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 أغسطس 2020, 12:20 مساء
اجتماع بين مسؤولي وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ووفد مالطي، 5 أغسطس 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحث وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق لشؤون الهجرة غير الشرعية، محمد الشيباني، مع سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز صليبا، ومندوبين عن رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع المالطيين، ملف الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك في اجتماع بديوان الوزارة، أمس الأربعاء، بحضور قيادات أمنية، حيث أكد الشيباني أن الملف «شائك جدا»، منوها بما تم التوصل إليه من اتفاقات مع الحكومة المالطية، ودعا إلى التركيز على التعاون ووضع الاتفاقات موضع التنفيذ، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ومن جهته، أكد مدير الإدارة العامة لأمن السواحل، عميد محمد النويصري، ضرورة الاستفادة من هذه الاتفاقات؛ بما يخدم مصلحة البلدين، وتطور منتسبي إدارة أمن السواحل؛ للحد من هذه الظاهرة التي تؤرق البلدين.

وفي حين أوضح رئيس مكتب تنسيق الأعمال المتعلقة بتفكيك المتفجرات، عميد حسين العامري، أنه يجب التركيز أيضا على جانب التعاون بين البلدين في مجال تفكيك المتفجرات، وقد أعرب مندوب رئاسة الوزراء المالطية عن استعداد بلاده لتقديم الدعم في مجال المتفجرات، وذلك بما يخدم مصلحة البلدين.

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