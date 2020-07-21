باشاغا يناقش مع وزير الداخلية المالطي التعاون في مكافحة الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يوليو 2020, 09:22 صباحا
لقاء باشاغا ووزير الداخلية المالطي بايرون كاميليري في أنقرة، 20 يوليو 2020، (داخلية الوفاق)

ناقش وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا مع نظيره المالطي بايرون كاميليري، آفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين، في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة.

كما تناول الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الدفاع التركية في أنقرة، أمس الإثنين، عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وخلال زيارته أنقرة، التقى باشاغا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، حيث شارك معه، إضافة إلى كاميليري، في اجتماع ثلاثي.

وعقب الاجتماع، عقد مؤتمر صحفي للوزراء الثلاثة، جدد باشاغا خلاله رفضه ما سماه بـ«مشروع حفتر العسكري»، مؤكدا أنه يؤيد أي مشروع يعيد الاستقرار والسلم إلى ليبيا.

وأوضح باشاغا أن الاجتماع الثلاثي «يأتي للتباحث حول تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا وتركيا ومالطا في مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب وتطوير الكوادر الليبية؛ لتعزيز الاستقرار بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«عكس التيار» مع محمد زيدان: ليييا تضارب الأجندات ومشهد مفتوح على كل الاحتمالات
فيديو
استنفار أوروبي مغاربي لتحييد تدفق المقاتلين والمرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
مديرية أمن طرابلس تسعى لإحياء شرطة الخيالة
ليبيا
باكستان توجه إنذارا لـ«تيك توك» بسبب مضامينها «البذيئة والمبتذلة»
علوم وتكنولوجيا
«رويترز»: العاهل السعودي حالته مستقرة بعد نقله إلى المستشفى
عربى
المايونيز كلمة السر.. 50 حالة تسمم غذائي في بنغازي ووفاة إحدى الحالات
ليبيا
بالفيديو.. رونالدو يحقق إنجازا تاريخيا في فوز يوفنتوس على لاتسيو
رياضة عالمية
السعودية تعلن بدء مناسك الحج في مكة بأعداد محدودة في 29 يوليو
عربى
عضو بمركز مكافحة الأمراض يتوقع زيادة عدد حالات الوفاة والإصابة بفيروس «كورونا» ...
ليبيا
بالأرقام والتفاصيل.. 114 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في 18 بلدية بأنحاء ليبيا
ليبيا
أمل طبي جديد لمحاصرة «كورونا» مع «إس إن جي 001»
دولى
تركيا: لا نية لدينا لمواجهة مصر أو فرنسا في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نتائج جيدة لبريمديسيفير في علاج حالات كوفيد-19 الخطرة