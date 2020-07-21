باشاغا يناقش مع وزير الداخلية المالطي التعاون في مكافحة الهجرة

لقاء باشاغا ووزير الداخلية المالطي بايرون كاميليري في أنقرة، 20 يوليو 2020، (داخلية الوفاق)

ناقش وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا مع نظيره المالطي بايرون كاميليري، آفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين، في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة.

كما تناول الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الدفاع التركية في أنقرة، أمس الإثنين، عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وخلال زيارته أنقرة، التقى باشاغا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، حيث شارك معه، إضافة إلى كاميليري، في اجتماع ثلاثي.

وعقب الاجتماع، عقد مؤتمر صحفي للوزراء الثلاثة، جدد باشاغا خلاله رفضه ما سماه بـ«مشروع حفتر العسكري»، مؤكدا أنه يؤيد أي مشروع يعيد الاستقرار والسلم إلى ليبيا.

وأوضح باشاغا أن الاجتماع الثلاثي «يأتي للتباحث حول تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا وتركيا ومالطا في مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب وتطوير الكوادر الليبية؛ لتعزيز الاستقرار بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط».