عميد براك الشاطئ يوضح تفاصيل ملتقى بلديات الجنوب

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 05 أغسطس 2020, 09:18 صباحا
عدد من عمداء بلديات الجنوب خلال إعلان تأسيس مجلس بلديات فزان. (بوابة الوسط)

قال عميد بلدية براك الشاطئ الجيلاني علي، اليوم الأربعاء، ان ملتقى بلديات الجنوب الذي عُـقد بالبلدية قرر تأسيس جسم يمثل بلديات الجنوب، مشيرًا إلى التطرق إلى ملفات خدمية وأمنية في البلدية. 

وأوضح في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى أن الاجتماع بحث «اختيار اسم لهذا الجسم وتحديد مهامه، والأسباب التي تحوْل دون صرف المخصصات المالية لدعم بلديات الجنوب.

وتطرق عمداء البلديات إلى «ظاهرة ولادة مجالس أو روابط أو كيانات تتحدث باسم الجنوب، وإعطاء دور رئيسي للعمداء في اختيار مَن يمثل بلديات الجنوب لدى السلطات التنفيذية بالدولة»، وفق الجيلاني علي.

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ويوم الثلاثاء، أعلن عدد من عمداء بلديات الجنوب تأسيس مجلس بلديات فزان خلال الملتقى الثاني لبلديات الجنوب الذي عُـقد في منطقة براك الشاطئ، فيما جرى انتخاب عميد بلدية بنت بيه، أشرف خليفة مصلح رئيسًا للمجلس لمدة ثلاثة أشهر.

من جهة أحرى، ناقش الاجتماع ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق الجنوب، وعدم توفر الوقود وغاز الطهي، والوضع الأمني، ومتطلبات الوضع الوبائي لفيروس «كورونا» بالمنطقة الجنوبية.

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