بالصور.. حريق في صالة المغادرة بمطار مصراتة الدولي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 أغسطس 2020, 02:20 صباحا
حريق في صالة المغادرة بمطار مصراتة الدولي, 4 أغسطس 2020. (الإنترنت)

شب حريق الليلة، في صالة المغادرة بمطار مصراتة الدولي، فيما هرعت قوات الدفاع المدني للسيطرة علي النيران.

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر السنة اللهب للنيران التي سيطرت على جزء كبير من الصالة.

وفي وقت سابق الإثنين، استقبل المطار 230 مواطنًا ليبيًّا من العائدين من تركيا، خضعوا لفحوصات طبية داخل ليبيا وتركيا، التزامًا بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

بدءا من اليوم.. مطارا مصراتة ومعيتيقة الدوليان يستقبلان رحلات العودة بالعالقين

عودة 230 مواطنا من تركيا عبر مطار مصراتة الدولي

مصراتة تعلن حالة الطوارئ وتغلق حدودها البرية لمحاولة السيطرة على فيروس كورونا

وفي 26 يوليو الماضي، عاد مطار مصراتة الدولي لاستقبال رحلات العودة بالعالقين، بناء على كتاب وزير المواصلات بحكومة الوفاق، الذي يفيد بتعليمات رئيس المجلس الرئاسي وتقتضي بالسماح باستقبال المسافرين العالقين العائدين على متن الرحلات الجوية القادمة إلى ليبيا بالمطارات الليبية.

حريق في صالة المغادرة بمطار مصراتة الدولي, 4 أغسطس 2020. (الإنترنت)
حريق في صالة المغادرة بمطار مصراتة الدولي, 4 أغسطس 2020. (الإنترنت)
حريق في صالة المغادرة بمطار مصراتة الدولي, 4 أغسطس 2020. (الإنترنت)
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