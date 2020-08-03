اكتشاف 8 إصابات بـ«كورونا» في طبرق

مدينة طبرق, (الإنترنت)

أعلنت اللجنة الإستشارية الطبية طبرق، في وقت مبكر اليوم الإثنين، اكتشاف 8 عينات مصابة بفيروس «كورونا» المستجد من بين 10 عينات جرى فحصها الجمعة.

وأوضحت اللجنة في بيان، أن العينات الإيجابية تعود إلى «4 مخالطين، و4 أخرى جديدة»، وفق الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ونوهت إلى أن «ضمن الحالات الموجبة حالة متوفية سحبت لها العينة قبل الوفاة». وتبلغ عدد الإصابات بفيروس «كورونا» 22 حالة إصابة، حسب سجل اللجنة الإستشارية الطبية طبرق.

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وفي وقت مبكر فجر اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 146 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، في عموم أنحاء ليبيا، وثلاث حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس. وقال بيان صادر عن المركز إنه «تسلم عدد 907 عينات، ثبت منها 761 عينة سالبة، و146 عينة موجبة؛ منها 69 حالة جديدة، و77 حالة من المخالطين»، وفق ما نشرته صفحة المركز على موقع «فيسبوك».