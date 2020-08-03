146 إصابة بفيروس «كورونا» في أحدث إحصاء للوباء بليبيا

شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 146 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، في عموم أنحاء ليبيا، وثلاث حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وقال المركز في بيان حمل رقم 148 إنه «تسلم عدد 907 عينات، ثبت منها 761 عينة سالبة، و146 عينة موجبة؛ منها 69 حالة جديدة، و77 حالة من المخالطين»، وفق ما نشرته صفحة المركز على موقع «فيسبوك».

وجاء تفصيل تلك العينات كالتالي:

- المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (472) عينة.

- المختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (290) عينة.

- مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (80) عينة.

- مختبر مستشفى طرابلس الجامعي عدد (21) عينة.

- مختبر فرع المركز الزاوية عدد (40) عينة.

- مختبر فرع المركز سبها عدد (4) عينات.

وأعلن المركز في البيان نفسه، تسجيل (4) حالات تماثلت للشفاء من بين المصابين. وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 3837، منها 3131 حالة نشطة، و623 من المتعافين، و83 حالة وفاة.