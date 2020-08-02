تأكد إصابة نجل ضحية «كورونا» في سرت بالفيروس

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 02 أغسطس 2020, 06:35 مساء
مجمع عيادات سرت المركزي، (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت مصادر من اللجنة الرئيسية لمكافحة جائحة فيروس «كورونا» في سرت، اليوم الأحد، تسجيل حالة إصابة جديدة بالفيروس، لشاب يبلغ من العمر 31 عاما، وهو ابن الحالة التي توفيت نتيجة الإصابة بالفيروس أمس السبت. 

وأوضحت المصادر لـ«بوابة الوسط» أن نتائج التحاليل الخاصة بالحالة، التي وردت من مختبر بنغازي المرجعي صباح اليوم جاءت إيجابية، مشيرة إلى دخول المصاب عيادة الحميات في سرت، وأنه سيتم نقل المصاب إلى قسم العزل في سرت بعد تعقيمه بالكامل.

وفي وقت سابق اليوم، أكد رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» في سرت الدكتور الاستشاري عبدالله الأحول، وفاة حالة مصابة بالفيروس داخل قسم العزل بمستشفى ابن سينا في المدينة.

ولفت إلى أن الحالة التي توفيت أمس السبت، تعود إلى رجل يدعى «مسعود خميس مسعود العماري»، ويبلغ من العمر 70 عاما، وأن نتيجة التحاليل المخصصة للكشف عن الفيروس للحالة تم نقلها من قبل فريق الرصد والتقصي سرت إلى المختبر المرجعي بنغازي، وأظهرت نتيجة التحاليل إيجابية العينة، ما يعني أنه كان حاملًا للفيروس.

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