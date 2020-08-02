وفاة حالة بفيروس «كورونا» في سرت

عناصر طبية في الحجر الصحي بأحد فنادق ليبيا. (الإنترنت).

أعلن رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» في سرت الدكتور الاستشاري عبدالله الأحول، اليوم الأحد، وفاة حالة مصابة بالفيروس داخل قسم العزل بمستشفى ابن سينا في المدينة.



وأوضح أن الحالة التي توفيت أمس السبت، تعود إلى رجل يدعى «مسعود خميس مسعود العماري»، ويبلغ من العمر 70 عاما، مشيرا إلى أن نتيجة التحاليل المخصصة للكشف عن الفيروس للحالة تم نقلها من قبل فريق الرصد والتقصي سرت إلى المختبر المرجعي بنغازي، وأظهرت نتيجة التحاليل إيجابية العينة، ما يعني أنه كان حاملًا للفيروس.

ومساء السبت، أكدت مصادر باللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة «كورونا المستجد» في سرت لـ«بوابة الوسط»، وفاة الحالة المرضية الموجودة بقسم العزل بمستشفى «ابن سينا» بسرت، وكان مشتبها في إصابتها بالفيروس، قبل ظهور النهائية لعينة «بي سي آر» للحالة التي أكدت إصابتها بالفيروس.

وفي 24 يوليو الماضي، سجلت سرت أول حالة مصابة بفيروس «كورونا المستجد»، وتعود لامرأة تبلغ من العمر 38 عامًا.