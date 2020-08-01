كشف غموض قتل اثنين من العمالة الوافدة في جادو

المتهمين الاثنين بقتل شخصين من العمالة الوافدة في جادو، 31 يوليو 2020. (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الجمعة، ضبط متهمين اثنين بجريمة قتل شخصين من العمالة الوافدة من الجنسية العربية داخل محل إقامتهم بجادو، كاشفة أن المتهمين كانا ينويان سرقة مركبة آلية، ونفذا الجريمة تحت تأثير المخدر.

وجاء ذلك بعد ورود معلومات إلى مركز شرطة جادو وقسم البحث الجنائى بشأن العثور على شخصين مقتولين من العمالة الوافدة من الجنسية العربية داخل محل إقامتهما وعليهما آثار إطلاق نار، ليصدر مدير أمن جادو تعليماته المشددة بالبحث والتحري لضبط الجناة، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع «فيسبوك».

وأشار البيان إلى ضبط شخصين واعترافهما بارتكاب الجريمة، حيث كانا ينويان سرقة مركبة آلية نوع «تويوتا تندرا» من عامل وافد، ونفذا الجريمة تحت تأثير أقراص مخدرة.

واعترف المتهمان بقيامهما بعملية سطو مسلح في نفس اليوم على أحد المواطنين، وسرقة سيارته وإصابته بعيار ناري، حسب البيان، الذي أشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية واحالة المتهمين إلى النيابة للاستكمال باقي الإجراءات.