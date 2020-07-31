استئناف العمل بـ«حميات» سرت بعد توقف أكثر من 3 أيام

أحد شوارع مدينة سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» بمدينة سرت، الدكتور عبدالله الأحول، استئناف العمل بعيادة الحميات التابعة للجنة الطبية لمكافحة الجائحة.

ويستأنف العمل بالعيادة بمقرها بمجمع عيادات سرت المركزي، وذلك بعد توقفها لأكثر من ثلاثة أيام لأسباب إدارية وفنية.

وأوضح الدكتور الأحول في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، إن هذه العيادة المخصصة للحميات هى الوحيدة ببلدية سرت؛ نظرًا لضعف وقلة الإمكايات، لافتًا إلى استقبال العيادة حالات الاشتباه بفيروس «كورونا».

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وقال إن العيادة استقبلت اليوم، حالة مرضية تعود إلى رجل من سرت علية نفس أعراض فيروس «كورونا»، لافتًا إلى سحب فريق الرصد عينة دم وكانت نتائجها موجبة، ليتقرر سحب مسحة أنفية من الحالة، ونقل التحليل للمختبر المرجعى بنغازي، مع إدخال الحالة المشتبه فيها لقسم العزل لمتابعة حالتها الصحية.