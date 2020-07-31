السوق الموازية: مكاسب كبيرة لليورو والاسترليني والدينار التونسي في يوليو

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 يوليو 2020, 01:29 مساء

تباين أداء العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية أمام العملة الليبية خلال شهر يوليو، إذ أغلقت العملتان الأوروبية والبريطانية تعاملات الأسبوع، الأربعاء، قبل إجازة عيد الأضحى على ارتفاع بنسبة 13% و12.2% على التوالي مقابل ما  سجلته العملتان يوم الأربعاء أول يوليو الجاري.

في حين زادت العملة الأميركية زيادة طفيفة خلال الشهر، فلم تتحرك إلا ثلاثة قروش، لترتفع من 5.59 دينار قرب حاجز الستة دينارات لتغلق تعاملات الشهر عند 6.02 دينار أول من أمس.

أما الدينار التونسي فقد حقق مكاسب شهرية كبيرة أمام الدينار الليبي، عندما صعد من 1.96 دينار ليكسر حاجز الدينارين إلى 2.18 دينار خلال الشهر نفسه.

كذلك ارتفعت الليرة التركية إلى 0.87 دينار مقابل 081 دينار، وأيضا سعر كسر الذهب عيار 18 الذي زاد بنسبة 19.3% ليصل إلى 290 دينار مقابل 234 دينار خلال الشهر نفسه.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رفع الحصانة عن سالفيني تمهيدا لمحاكمته لمنعه دخول مهاجرين إيطاليا
دولى
الوباء يسرق بهجة «تزوليقة العيد» في سبها
ليبيا
العدد 245 - 246 من جريدة «الوسط»: هل يجد الليبيون ضالتهم في الطبعة الثانية من ...
ليبيا
ترامب يقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية الأميركية
دولى
ثلاثون عاماً على غزو صدام حسين للكويت
عربى
«الرئاسي»: حظر تجول تام لمدة 5 أيام اعتبارا من الرابعة مساء الجمعة
ليبيا
«الهيب هوب» في الإمارات تبحث عن صوتها الخاص
ثقافة وفن
«فرانس برس»: حج صحي أكثر من أي وقت مضى بسبب فيروس كورونا المستجد
عربى
بيلاروسيا: عناصر «فاغنر» الموقوفين كانوا يخططون لأعمال إرهابية
دولى
مديرية أمن بنغازي: صلاة عيد الأضحى في 15 ساحة فقط وتمنع في المساجد
ليبيا
مجلس النواب الأميركي يقر 13 تعديلا على مشروع قانون «دعم الاستقرار في ليبيا»
ليبيا
البعثة الأممية توثق وفاة 106 مدنيين جراء النزاع المسلح في ليبيا خلال الربع ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دواء جديد يخفض حدة «كورونا» بنسبة 79%