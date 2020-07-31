السوق الموازية: مكاسب كبيرة لليورو والاسترليني والدينار التونسي في يوليو

تباين أداء العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية أمام العملة الليبية خلال شهر يوليو، إذ أغلقت العملتان الأوروبية والبريطانية تعاملات الأسبوع، الأربعاء، قبل إجازة عيد الأضحى على ارتفاع بنسبة 13% و12.2% على التوالي مقابل ما سجلته العملتان يوم الأربعاء أول يوليو الجاري.

في حين زادت العملة الأميركية زيادة طفيفة خلال الشهر، فلم تتحرك إلا ثلاثة قروش، لترتفع من 5.59 دينار قرب حاجز الستة دينارات لتغلق تعاملات الشهر عند 6.02 دينار أول من أمس.

أما الدينار التونسي فقد حقق مكاسب شهرية كبيرة أمام الدينار الليبي، عندما صعد من 1.96 دينار ليكسر حاجز الدينارين إلى 2.18 دينار خلال الشهر نفسه.

كذلك ارتفعت الليرة التركية إلى 0.87 دينار مقابل 081 دينار، وأيضا سعر كسر الذهب عيار 18 الذي زاد بنسبة 19.3% ليصل إلى 290 دينار مقابل 234 دينار خلال الشهر نفسه.