وفاة حالة مصابة بـ«كورونا» في زليتن

أجهزة طبية مقدمة إلى مستشفى زليتن التعليمي، 6 أبريل 2020، (الإنترنت)

أعلنت إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض‏‏‏‏، الجمعة، وفاة حالة مصابة بفيروس «كورونا المستجد» دخلت إلى قسم العزل بزليتن مساء الأربعاء.

وقالت إدارة الرصد في منشورعلى صفحتها بموقع «فيسبوك» إن الحالة من القصيعة بترهونة دخلت إلى العناية الفائقة بقسم العزل في زليتن وهي تعاني من التهاب رئوي حاد وفشل بالجهاز التنفسي بسبب إصابتها بفيروس «كورونا».

والسبت الماضي، اعلنت إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة عن دخول حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد» إلى قسم العزل في زليتن.

وعانت الحالة الأولى من التهاب رئوي جراء إصابتها بفيروس «كورونا»، حيث أُدخلت غرفة العناية الفائقة لتلقي العلاج حسب البروتوكول المتبع داخل القسم، فيما عانت الحالة الثانية من نزلة معوية حادة جراء إصابتها بالفيروس، حيث أُدخلت قسم الإيواء لتلقي العلاج حسب البروتوكول المتبع.