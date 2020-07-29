غرفة مكافحة كورونا في زوارة ترفض صلاة عيد الأضحى بالمساجد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 يوليو 2020, 03:39 مساء
مدينة زوارة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت غرفة الطوارئ لمكافخة وباء كورونا ببلدية زوارة الكبرى عدم موافقتها على منح الإذن لإقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد لعدم توافر إمكانية التباعد والالتزام بالاشتراطات الوقائية.

وأوضح بيان صادر عن الغرفة اليوم الأربعاء أنه «إذا رأى مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية زوارة إمكانية فرض الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة فيكون ذلك على مسؤوليته الكاملة».

وأكدت الغرفة عدم موافقتها على فتح صالات الأفراح «كما لا يسمح لأصحاب محلات مستلزمات المناسبات الاجتماعية بتأجيرها، وعلى جميع المواطنين ضرورة الالتزام بهذه التعليمات حفاظا على سلامة الجميع».

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