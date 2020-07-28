«خارجية الوفاق»: القائم بأعمال السفارة الليبي في المغرب باشر مهامه بعد استلام السفارة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يوليو 2020, 08:28 مساء
الناطق باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني، محمد القبلاوي. (وزارة الخارجية)

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني، محمد القبلاوي، أن القائم بأعمال السفارة الليبية في المملكة المغربية، أبوبكر الطويل «باشر مهامه إشراف وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني بعد استلام كافة المباني التابعة للسفارة»، وفق تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر».

وجاء إعلان القبلاوي بعد يومين من إعلان وزارة الخارجية بالحكومة الموقتة، عن تكليف السفير عبدالمجيد سيف النصر بمنصب سفير ليبيا لدى المملكة المغربية وتكليفه أيضا مبعوثا خاصا لمجلس النواب إلى دول المغرب العربي.

وقالت وزارة الخارجية بالحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن السفير عبدالمجيد غيث سيف النصر استلم من رئيس مجلس النواب «أوراق اعتماده (البراءة الدبلوماسية) سفيرًا مفوضًا فوق العادة لدى المملكة المغربية الشقيقة ومبعوثاً خاصاً لمجلس النواب لدول المغرب العربي».

لكن وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تقول من جهتها إن السفير عبدالمجيد سيف النصر انتهت مدة عمله بالسفارة.

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