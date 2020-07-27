أحوال الطقس اليوم: ارتفاع نسبي في درجات الحرارة على الشمال الغربي

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين، (27 يوليو 2020)، (بوابة الوسط)

تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع خلال النهار على مناطق الشمال الغربي، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 31 و42 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و24 درجة مئوية على الساحل، وبين 35 و40 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و32 درجة مئوية وبين 35 و39 درجة مئوية على جالو وأجدابيا والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و42 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و41 درجة مئوية.