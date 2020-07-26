7.47 مليار دولار خسائر الإقفالات النفطية خلال 192 يوما

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يوليو 2020, 03:43 مساء
حقل الفيل النفطي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد وصول خسائر الفرص البيعية الضائعة بعد 191 يوما من إقفال الموانئ والحقول النفطية إلى نحو  7.47 مليار دولار.

وأوضحت المؤسسة عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، أن الخسائر بلغت بالتحديد، سبعة مليارات و470 مليونا و484 ألف دولار. وبمبادرة إيطالية، انعقد اجتماع دولي الأسبوع الماضي، لمناقشة مسألة استمرار غلق المنشآت والحقول النفطية في ليبيا، وتوقف الصادرات النفطية .

ونقلت «آكي» عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، القول أن الاجتماع ضم مسؤولين من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة ومصر والإمارات، إضافة إلى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، كما شمل مداخلة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله.

وفي 10 يوليو الجاري، أعلنت المؤسسة رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا، لكن بعدها بيوم صرح الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، بأن فتح الموانئ النفطية يقتصر على السماح بنقل كمية مخزنة من النفط متعاقد عليها قبل الإغلاق، على أن «يستمر إغلاق الموانئ والحقول النفطية لحين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي».

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