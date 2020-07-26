أبوسهمين يعلن عن لقاء مع أعيان وحكماء في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يوليو 2020, 09:07 صباحا
أبوسهمين يعلن عن لقاء مع أعيان وحكماء في تاجوراء. (تويتر)

أعلن رئيس المؤتمر الوطني السابق ورئيس تيار «يا بلادي» نوري أبوسهمين عن «لقاء أجراه مع عدد من أعيان وحكماء تاجوراء».

وقال في تغريدة عبر حسابة الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سعدت بلقاء عدد من أعيان وحكماء تاجوراء، وذلك تواصلاً للمشاورات التي نجريها لتحقيق رؤية تيار (يا بلادي) في التواصل مع كل الشرائح والقرى والمدن الليبية».

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وفي الخامس من يوليو الجاري، أعلن أبوسهمين إطلاق تيار سياسي، تحت مسمى «يا بلادي»، داعيا كل «الشخصيات الوطنية» إلى الانضمام إليه، مشيرا إلى أنه سيقوم بجولات ويجري مشاورات في كل مناطق البلاد، ومع كل الأطياف السياسية، من أجل الوصول إلى «شكل تنظيمي، محكم، ينعقد في شكله النهائي، بطرابلس قريبا».

جانب من حضور لقاء أبوسهمين مع أعيان في تاجوراء. (تويتر)
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